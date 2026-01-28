Chi era Daniela Tonetto insegnante morta a Udine | cadavere trovato in casa dopo due mesi

A Udine, la polizia ha trovato il corpo di Daniela Tonetto, un’ex insegnante di 75 anni, a distanza di due mesi dall’ultima volta che qualcuno l’ha vista. La donna è stata trovata nella sua casa senza vita, lasciando senza parole vicini e parenti. Nessuno sa ancora cosa sia successo, ma la scoperta ha portato alla luce un caso che si trascinava ormai da tempo.

Daniela Tonetto, 75 anni, ex insegnante, è stata trovata morta a Udine. Dallo scorso autunno nessuno aveva più notizie di lei. Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto dai vigili del fuoco su segnalazione dei vicini. Daniela Tonetto, 75 anni, era un'insegnante in pensione e abitava da sola: sono stati i condomini, che non la vedevano da ottobre, a richiedere l'intervento dei soccorritori

