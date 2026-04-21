Pensioni anticipate 2026 domande fino a 1° maggio per lasciare lavoro con Quota 97,6 | le istruzioni Inps

Fino al primo maggio 2026 è possibile presentare domanda all'Inps per accedere alla pensione anticipata tramite il sistema di Quota 97,6. Questa misura permette ai lavoratori di lasciare il lavoro prima del normale limite di età, purché abbiano raggiunto una somma tra anni di contributi e età pari a 97,6. Le istruzioni ufficiali indicano le modalità di presentazione e i requisiti necessari per accedere a questa forma di pensionamento anticipato.

C'è tempo fino al 1° maggio 2026 per fare domanda all'Inps e ottenere il pensionamento anticipato con il cosiddetto meccanismo di Quota 97,6. La possibilità è riservata a chi svolge un lavoro usurante e rispetta tutti gli altri requisiti previsti. Presentando la richiesta quest'anno si potrà lasciare il lavoro nel 2027.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pensioni 2026, via alle domande per Quota 97,6: la circolare Inps per lasciare il lavoro prima dei 62 anniFino al 1° maggio 2026 è possibile fare domanda per accedere alla pensione anticipata riservata a chi svolge lavori usuranti. Inps, entro il primo maggio le domande per pensioni per lavori usurantiI lavoratori che vogliono fare domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per poter andare in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bonus Maroni 2026 al via. Più soldi in busta paga, ma occhio alla pensione futura. La circolare Inps; Pensioni scuola 2027, l’anomalia che rischia di far slittare la pensione di un anno; Pensioni: incrementi aspettativa di vita, Legge di Bilancio 2026; Naspi anticipata 2026: tutto sulle nuove regole. Pensioni anticipate 2026, domande fino a 1° maggio per lasciare lavoro con Quota 97,6: le istruzioni InpsC’è tempo fino al 1° maggio 2026 per fare domanda all’Inps e ottenere il pensionamento anticipato con il cosiddetto meccanismo di Quota 97,6. La possibilità è riservata a chi svolge un lavoro usurante ... fanpage.it Pensione a 60 anni con isopensione. Le istruzioni 2026Andare in pensione a 60 anni? Si può, lo consente la stessa legge Fornero. Ma attenzione a una scadenza molto importante: novembre 2026. money.it Pensioni: nuovo errore INPS per 40 milioni di euro Dopo oltre due anni, l’INPS ha ammesso di aver applicato in modo scorretto il taglio previsto dalla manovra 2024: la riduzione riguardava solo le pensioni anticipate, ma è stata estesa anche a quelle di ve facebook