Innovazione per la Mensa della Carità | nuove cucine mezzi per il trasporto e lotta agli sprechi

La Mensa della Carità di Gallipoli ha ricevuto finanziamenti dalla Regione Puglia per migliorare le sue strutture e i mezzi di trasporto. Sono state installate nuove cucine e sono stati acquistati mezzi per facilitare il trasporto degli alimenti. Il progetto si concentra anche sulla riduzione degli sprechi alimentari attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze. La mensa fa parte del programma “Mensa solidale 4”.

GALLIPOLI – Grazie al sostegno del progetto specifico della Regione Puglia finalizzato al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari la Mensa della Carità di Gallipoli entra nell’alveo del programma della “Mensa solidale 4.0” per la quale è stato stanziato anche un contributo di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lotta agli sprechi, il progetto 'Mistery Box' arriva al JamboDall’8 al 12 aprile 2026 l’iniziativa farà tappa anche a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, con uno spazio dedicato di “Ama Discount”... Lotta agli sprechi, ecco i pannolini lavabili gratuitiA Casalfiumanese ecco il progetto anti spreco ‘Eco Bimbo – Il futuro è lavabile’ che strizza l’occhio alle famiglie e all’ambiente. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuovi spazi per aiutare chi ha bisogno: inaugurato il Polo caritativo di via Brugnone con la mensa del Sacro Cuore di Gesù; Nuovi spazi per aiutare chi ha bisogno: inaugurata il Polo caritativo di via Brugnone con la mensa del Sacro Cuore di Gesù; L’ACR di Natile di Careri porta il calore del Natale alla Mensa dei Poveri; San Salvario: nasce il nuovo polo della carità del Sacro Cuore. Innovazione per la Mensa della Carità: nuove cucine, mezzi per il trasporto e lotta agli sprechiGALLIPOLI – Grazie al sostegno del progetto specifico della Regione Puglia finalizzato al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari la Mensa della Carità di Gallipoli entra nell’alveo ... lecceprima.it Non ho cambiato la cucina, ho cambiato il pensiero: lo chef Laera alla mensa della Caritas di AlbaDopo la serata del 20 aprile, lo chef racconta l’esperienza di A cena con…. Dalle braciole pugliesi alla Fassona, fino a un dolce speciale rivisitato ... targatocn.it Le cose belle del piccolo gregge Nasce il gruppo volontari per la mensa Caritas cittadina della nostra Parrocchia Camminiamo insieme nella carità #Caritas #Volontariato #Solidarietà #ParrocchiaSanGiovanni #Trani - facebook.com facebook