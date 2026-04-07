Lotta agli sprechi il progetto ' Mistery Box' arriva al Jambo

Al Jambo è arrivato il progetto “Mystery Box”, un'iniziativa che mira a ridurre gli sprechi attraverso il riutilizzo di prodotti provenienti da resi e scorte di magazzino. Il format, collegato al settore dello shopping, combina elementi di curiosità con l'attenzione alla sostenibilità ambientale. La proposta propone agli acquirenti un'opportunità di acquistare prodotti con una seconda possibilità di utilizzo, contribuendo alla lotta agli sprechi.

Dall’8 al 12 aprile 2026 l’iniziativa farà tappa anche a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, con uno spazio dedicato di “Ama Discount” all’interno del Centro Commerciale Jambo1, realtà che negli anni si è distinta sempre più come “hub di comunità”, con eventi e iniziative all’insegna dell’inclusione e dell’aggregazione sociale. Il funzionamento è semplice: nei giorni dell’evento i visitatori potranno recarsi nella galleria dello shopping center e scegliere il proprio pacco senza poterlo aprire e senza conoscerne il contenuto. Il valore è fissato in base al peso della scatola selezionata. Solo dopo l’acquisto sarà possibile decidere se portare via il pacco ancora sigillato oppure aprirlo sul momento per scoprire cosa contiene. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Al centro commerciale arrivano le “mistery box” del commercio online: come partecipare agli acquisti al buioChi partecipa avrà la possibilità di aggiudicarsi un pacco ricco di prodotti: un’occasione anche per dare nuova vita a oggetti che diversamente...

Leggi anche: "Ricette sostenibili e lotta agli sprechi"

Lotta agli sprechi. Al Senato il ddl sulla donazione dei prodotti alimentari e farmaceuticiHa preso il via oggi in Aula l'esame del provvedimento che punta a ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e ... quotidianosanita.it

La lotta agli sprechi nel Ssn: se non ora quando?in un Ssn che ha fame di risorse, innanzitutto per una politica del personale degna di questo nome, sembrerebbe logico chiedersi se non ci siano misure in grado di ridurre a breve termine gli sprechi ... quotidianosanita.it