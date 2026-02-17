Kyndryl punta su Roma | il SOC italiano diventa modello globale per la cyber security e la protezione dei dati

Kyndryl ha scelto Roma come centro strategico per il suo Security Operations Center (SOC), rafforzando così la sua presenza in Italia e puntando a rendere questa struttura un esempio a livello globale. La decisione deriva dall’esigenza di migliorare la difesa informatica delle aziende italiane e di creare un modello replicabile per la cyber security internazionale. Nei prossimi mesi, il nuovo centro aprirà le sue porte per offrire servizi avanzati di protezione dei dati e rispondere alle crescenti minacce digitali.

Kyndryl Investe su Roma: Il SOC Diventa Modello Globale per la Cyber Resilience. Kyndryl ha rafforzato significativamente la sua presenza in Italia con un investimento strategico nel Security Operations Center (SOC) di Roma e l'inaugurazione di un nuovo Security Customer Briefing Center. L'iniziativa, annunciata a febbraio 2026, consolida l'Italia come un polo centrale per la cyber resilience globale dell'azienda, testimoniando una crescita esponenziale e un approccio innovativo alla sicurezza informatica. Dalle Origini al Modello di Riferimento: La Crescita del SOC Romano. Il percorso di Kyndryl nel panorama della sicurezza italiana è iniziato nel 2023 con l'inaugurazione del SOC presso il Tecnopolo Tiburtino.