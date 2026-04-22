Innovazione e networking imprese in visita al centro di competenza nazionale specializzato sui Big Data

Un gruppo di venti imprenditori della regione romagna ha visitato il centro di competenza nazionale dedicato ai Big Data. L’iniziativa si è svolta nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse imprese locali. Durante la visita, sono stati presentati progetti e tecnologie legate all’analisi dei dati e alle applicazioni innovative nel settore. L’obiettivo era approfondire le possibilità offerte dalle soluzioni sviluppate nel centro.

Un gruppo di venti imprenditori romagnoli ha partecipato nei giorni scorsi a una visita al Competence Center Bi-Rex. L’iniziativa, promossa dalla Camera di commercio della Romagna e organizzata con il supporto della sua Azienda speciale Cise, mira a connettere il tessuto produttivo locale con le.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Innovazione e Cybersicurezza: alla Camera intesa bipartisan sui Centri di Competenza(Adnkronos) – Presso la Camera dei Deputati, durante la conferenza stampa "Competence Center. Cura dell’orecchio all’ospedale di Legnano: “Tecnologia e competenza, ecco il nostro reparto altamente specializzato”Legnano, 11 marzo 2026 – Sono state 238 le procedure chirurgiche eseguite nel 2025 dalla struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I NOSTRI SOCI AWE MAKE FUTURE!, LA FIERA SU AI, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE; PUGLIA INNOVATION AWARDS: IL 20 MARZO A FOGGIA L’EVENTO DEDICATO A IMPRESE, STARTUP E NUOVE TECNOLOGIE; Beckhoff torna a crescere: 40 anni di innovazione PC-based e focus sulla Physical AI; Gic, infrastrutture sostenibilità e innovazione al centro delle prime due giornate. Le imprese italiane faticano a investire in sostenibilità e innovazioneLe imprese italiane stanno aumentando gli investimenti in innovazione, puntando soprattutto su tecnologie come Big Data e piattaforme digitali (meno sull’Intelligenza Artificiale), e investono sempre ... pmi.it Innovazione: le imprese 4.0 sono le più dinamiche: crescita del fatturato del 32,2% tra 2024 e 2019Monitorare il percorso di innovazione e trasferimento tecnologico delle imprese manifatturiere e dei servizi ICT in Italia, per implementarne la diffusione e valutarne gli effetti in termini di ... repubblica.it Accedi ai #Big #Data delle #650mila imprese iscritte a H2biz per acquisire nuovi #clienti come hanno fatto Vincenzo #Ascrizzi (Presidente Fiera di Monza e Brianza), Giancarlo #Rovatti (Ceo Gierre), Angelo #Turco (Ceo Turco Consulting), Antonio #Campagn - facebook.com facebook