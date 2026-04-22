Innovazione e networking imprese in visita al centro di competenza nazionale specializzato sui Big Data

Da cesenatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di venti imprenditori della regione romagna ha visitato il centro di competenza nazionale dedicato ai Big Data. L’iniziativa si è svolta nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse imprese locali. Durante la visita, sono stati presentati progetti e tecnologie legate all’analisi dei dati e alle applicazioni innovative nel settore. L’obiettivo era approfondire le possibilità offerte dalle soluzioni sviluppate nel centro.

Un gruppo di venti imprenditori romagnoli ha partecipato nei giorni scorsi a una visita al Competence Center Bi-Rex. L’iniziativa, promossa dalla Camera di commercio della Romagna e organizzata con il supporto della sua Azienda speciale Cise, mira a connettere il tessuto produttivo locale con le.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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