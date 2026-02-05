Innovazione e Cybersicurezza | alla Camera intesa bipartisan sui Centri di Competenza

Alla Camera dei Deputati si è aperto un dibattito bipartisan sui Centri di Competenza, punti chiave per l’innovazione e la sicurezza digitale del Paese. Durante una conferenza stampa, deputati di diversi schieramenti hanno sottolineato l’importanza di potenziare gli otto centri d’eccellenza istituiti nel 2018 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un segnale chiaro di un fronte compatto che vuole rafforzare la rete di competenze nazionali contro le minacce informatiche.

(Adnkronos) – Presso la Camera dei Deputati, durante la conferenza stampa "Competence Center. Un contributo all'innovazione sicura del Paese", è emerso un consenso unanime sulla necessità di rafforzare gli otto centri d'eccellenza istituiti nel 2018 sotto l'egida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). I Centri di Competenza rappresentano partenariati pubblico-privati capaci di.

