Cura dell’orecchio all’ospedale di Legnano | Tecnologia e competenza ecco il nostro reparto altamente specializzato

Nel 2025, il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Legnano ha effettuato 238 interventi chirurgici. La struttura si distingue per l’utilizzo di tecnologie avanzate e personale altamente specializzato. La cura dell’orecchio rappresenta uno dei principali ambiti di intervento del reparto. La presenza di apparecchiature moderne consente di affrontare una vasta gamma di problematiche con efficacia.

Legnano, 11 marzo 2026 – Sono state 238 le procedure chirurgiche eseguite nel 2025 dalla struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Legnano. Interventi che, per volume e qualità delle prestazioni (dati Agenas), pongono il reparto tra i Centri di riferimento a livello nazionale per la diagnosi e il trattamento delle patologie dell’orecchio medio. “L’ospedale di Legnano rappresenta uno dei punti di riferimento per la diagnosi e la cura della patologia dell’orecchio medio e non solo – dichiara il dottor Giovanni Colombo, direttore della Struttura complessa di otorinolaringoiatria – Seguiamo il paziente insieme ai nostri audiometristi, integrando la possibilità di eseguire Tac ad alta risoluzione e Risonanze specifiche con i colleghi radiologi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

