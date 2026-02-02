Arance rosse per la Ricerca di Fondazione AIRC anche Despar Nord sostiene l' iniziativa

La Fondazione AIRC lancia una campagna per promuovere la prevenzione attraverso l’alimentazione. Anche Despar Nord si unisce all’iniziativa, portando avanti il messaggio che scegliere bene a tavola può aiutare a ridurre i rischi di tumore. Secondo gli esperti, quattro casi su dieci si potrebbero evitare con corretti stili di vita, partendo dalla spesa quotidiana.

Dal 2 febbraio nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Veneto sarà possibile acquistare la reticella di arance, contribuendo alla ricerca per rendere il cancro sempre più curabile Quattro nuovi casi di tumore su dieci potrebbero essere prevenuti grazie a corretti stili di vita. La prevenzione riguarda anche le scelte alimentari e si realizza quotidianamente, già al momento della spesa. Sensibilizzare attraverso campagne di informazione è quindi fondamentale per aiutare le persone a compiere scelte consapevoli per la propria salute e il proprio benessere. Dal 2 febbraio nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Veneto aderenti all’iniziativa, i clienti potranno acquistare la reticella di arance rosse, riconoscibile dallo speciale packaging con il logo AIRC.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Arance Rosse Per La Ricerca

Nei supermercati Despar Nord scattano le iniziative contro il cancro.

Airc, Fondazione impegnata dal 1965 nella lotta contro il cancro, sostiene la ricerca presso l'università di Roma Tor Vergata.

Ultime notizie su Arance Rosse Per La Ricerca

Despar sostiene Arance rosse per la ricerca di Fondazione AircDespar aderisce anche quest'anno all'iniziativa Arance rosse per la Ricerca di Fondazione Airc, con l'obiettivo di sostenere la ricerca oncologica. distribuzionemoderna.info

La spesa che fa bene alla ricerca: a Verona e in Veneto tornano le Arance della SaluteArance rosse Airc: l’alleanza Despar Nord e ricerca oncologica riparte dal Veneto e da Verona, per la settimana mondiale contro il cancro ... veronaoggi.it

