Cecina | Ti do fuoco al bar imprenditore minacciato | due arresti per estorsione da 30mila euro

I carabinieri di Cecina hanno arrestato due uomini con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. La vicenda riguarda una minaccia di fuoco rivolta a un bar, in cambio di 30 mila euro. Le indagini sono scattate martedì mattina su delega della procura di Firenze. I due arrestati sono ora in carcere, mentre gli investigatori continuano a fare luce sulla vicenda.

Estorsione aggravata dal metodo mafioso. È questa l'accusa a seguito della quale i carabinieri di Cecina, nella mattinata di martedì 10 febbraio, su delega del procuratore di Firenze e per ordine del gip, hanno arrestato e condotto in carcere due persone. Il tutto finalizzato, secondo quanto.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

