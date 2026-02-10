Cecina | Ti do fuoco al bar imprenditore minacciato | due arresti per estorsione da 30mila euro

I carabinieri di Cecina hanno arrestato due uomini con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. La vicenda riguarda una minaccia di fuoco rivolta a un bar, in cambio di 30 mila euro. Le indagini sono scattate martedì mattina su delega della procura di Firenze. I due arrestati sono ora in carcere, mentre gli investigatori continuano a fare luce sulla vicenda.

Estorsione aggravata dal metodo mafioso. È questa l'accusa a seguito della quale i carabinieri di Cecina, nella mattinata di martedì 10 febbraio, su delega del procuratore di Firenze e per ordine del gip, hanno arrestato e condotto in carcere due persone. Il tutto finalizzato, secondo quanto.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Cecina Bar Estorsione ai danni di un imprenditore salentino: due arresti “Plastica nella minestra al ristorante, vogliamo 10mila euro”. Due arresti per estorsione Un ristorante cinese di Milano ha segnalato minacce estorsive da parte di alcuni connazionali, che avrebbero richiesto 10. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cecina Bar Argomenti discussi: Rosignano, trovato morto in casa. L’allarme lanciato dai vicini: Non lo vedevamo da giorni. Ti do fuoco anche al bar, estorsione aggravata dal metodo mafioso: due arresti a CecinaBlitz dei Carabinieri della Compagnia di Cecina, con il supporto delle A.P.I. di Firenze e del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, che nelle prime ore del mattino hanno eseguito un’ ordinanza di cust ... gonews.it 'Ti brucio il bar', 2 arresti per estorsione da 30.000 euro a Cecina(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 10 FEB - Dieci indagati perquisiti, due di loro arrestati dai carabinieri della compagnia di Cecina per attività di estorsione aggravata dal metodo mafioso contro un ristora ... msn.com Crollato il parapetto del ponte sull'Aurelia - Vigili del fuoco sul posto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.