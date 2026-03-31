Stop alla variante della Statale 16 i cittadini in festa | Una vittoria destinata a rimanere nella storia

Il Tribunale amministrativo ha annullato la valutazione ambientale relativa alla variante della Statale 16, fermandone i lavori. La decisione è stata presa dopo aver esaminato le contestazioni di cittadini che avevano sollevato questioni sulla validità dello studio ambientale. La sospensione dei lavori ha suscitato reazioni di soddisfazione tra gli abitanti della zona, che hanno festeggiato la vittoria giudiziaria.

Un nutrito gruppo di cittadini, oltre 50, nel 2023 avevano fatto ricorso contro la seconda proroga della Valutazione di Impatto Ambientale: "Davide ha vinto contro Golia, la giustizia è uguale per tutti" La variante alla Statale 16 si ferma in tribunale. Il Tar ha annullato la Via, dando ragione ai cittadini che avevano contestato una valutazione ambientale ormai datata. Una decisione che blocca l’opera e riapre il dibattito sul futuro della viabilità. Ora entrare nel merito sono proprio quei cittadini che per anni hanno affrontato la loro battaglia. “Una vittoria memorabile quella che è scaturita dalla sentenza del Tar dell’Emilia Romagna che ha annullato definitivamente la Via per la Variante alla SS16 Bellaria-Rimini nord-Misano”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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