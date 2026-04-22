Infortunio Vojvoda stagione finita per il giocatore del Como? Le sue condizioni e i tempi di recupero

Il difensore del Como ha subito un infortunio durante l’ultimo match, che ha costretto i medici a valutare un periodo di inattività di circa due o tre settimane. Le sue condizioni sono state confermate come non gravi, ma il suo recupero sarà necessario prima di poter tornare in campo. La squadra si prepara a gestire l’assenza, mentre i tempi di rientro rimangono ancora da definire con precisione.

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