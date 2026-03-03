Infortunio Cristiano Ronaldo il giocatore si è fermato per una lesione al ginocchio | le sue condizioni e i tempi di recupero

Cristiano Ronaldo si è infortunato al ginocchio durante l’allenamento e si è fermato. Le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione e i tempi di recupero potrebbero essere più lunghi del previsto. La squadra ha confermato la lesione ma non ha fornito dettagli sui tempi di ritorno in campo. La notizia circola tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Infortunio Cristiano Ronaldo: lesione tendinea al ginocchio per il fuoriclasse portoghese. Le condizioni e quanto dovrà rimanere fuoriMercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la...

Cristiano Ronaldo ha subito un brutto infortunio e la reazione di Giorgina ti stupirà

Cristiano Ronaldo esce per infortunio dall’ultima partita con l’Al-Nassr e ora attende gli esami: se lo stop fosse serio, il fuoriclasse portoghese potrebbe saltare la sua sesta Coppa del Mondo: https://fanpa.ge/vgij7 - facebook.com facebook

Cristiano #Ronaldo e il messaggio emozionante a Lindsey Vonn dopo l'infortunio: ecco cosa ha detto x.com