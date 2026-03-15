Infortunio Thuram come sta il francese? Le condizioni del giocatore della Juventus e i possibili tempi di recupero

Il difensore francese ha dovuto lasciare il campo durante la partita contro l’Udinese a causa di un problema alla caviglia. La Juventus ha comunicato le sue condizioni senza fornire dettagli sui tempi di recupero. Il giocatore si è infortunato durante la partita e adesso si attende un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

di Marco Baridon Infortunio Thuram, il francese ha lasciato il campo contro l’Udinese per un problema alla caviglia. Non c’è preoccupazione in casa Juventus. Il quartier generale della Continassa resta sotto osservazione, con i riflettori dei medici puntati sulle condizioni del centrocampista francese, uscito anzitempo dalla sfida contro l’Udinese per un problema alla caviglia. Come appreso da , Khephren Thuram ha un fastidio che non preoccupa particolarmente lo staff tecnico, convinto che il giocatore possa recuperare in tempi brevi. Nonostante l’ottimismo, non verranno corsi rischi inutili: la linea scelta dalla Juventus è quella della massima cautela per evitare ricadute che potrebbero compromettere i mesi successivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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