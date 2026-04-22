Infortunio Lukaku piove sul bagnato per l’attaccante del Napoli | nuovo problema fisico e allenamento interrotto Le sue condizioni e cosa filtra

L’attaccante del Napoli ha subito un nuovo infortunio durante l’allenamento, che è stato interrotto bruscamente. Le sue condizioni appaiono preoccupanti e non ci sono segnali di miglioramento immediato. Le fonti riferiscono che l’atleta ha accusato un problema fisico che ha richiesto l’interruzione dell’allenamento, alimentando le preoccupazioni sul suo stato di salute. La situazione rappresenta un ulteriore ostacolo per il calciatore e la squadra.

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