Infortunio Bremer | problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve Le sue condizioni e cosa filtra problema al flessore destro

Bremer si è fatto male durante la partita tra Galatasaray e Juventus a causa di un problema al flessore destro. Il difensore brasiliano ha avvertito un fastidio e è stato costretto ad uscire dal campo, lasciando i tifosi preoccupati per le sue condizioni. Le prime indiscrezioni parlano di un possibile stiramento muscolare.

Infortunio Bremer, problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve. Il brasiliano ha lasciato il campo per un fastidio al flessore. Non c’è pace per la difesa bianconera nella bolgia di Istanbul. Oltre al risultato in bilico, Luciano Spalletti deve fare i conti con una notizia preoccupante che arriva direttamente dal campo. Al minuto 28 si registrano i problemi per Bremer: il centrale brasiliano si è improvvisamente accasciato, costringendo lo staff medico all’intervento immediato. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE L’ infortunio di Bremer appare sin da subito preoccupante, con il giocatore che ha avvertito un forte dolore muscolare durante una chiusura difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer: problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve. Le sue condizioni e cosa filtra problema al flessore destro Infortunio Conceicao, come sta il giocatore della Juventus dopo il problema fisico? Le sue condizioni e cosa filtra dalla ContinassaAggiornamenti sulle condizioni di Conceicao, recentemente infortunato durante l’attuale stagione della Juventus. Infortunio Djimsiti, brutte notizie per Palladino: il difensore dell’Atalanta è uscito per un problema fisico. Le sue condizioniL'infortunio di Djimsiti rappresenta una brutta notizia per l'Atalanta e il tecnico Palladino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre; Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Infortunio per Holm: le condizioni e i tempi di recupero. Juventus, infortunio per Bremer in Champions League: adesso rischia anche il big match con la Roma facebook E invece è stato il loro centravanti a mangiarsi Bremer. Sopravvalutato pre infortunio, illusorio post infortunio. x.com