Infortunio Bremer | problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve Le sue condizioni e cosa filtra dopo le parole di Spalletti

Bremer si è fermato durante la partita tra Galatasaray e Juventus a causa di un dolore al muscolo femorale, che ha causato la sua uscita anticipata dal campo. Il difensore brasiliano ha lamentato un fastidio al flessore durante il match e ha abbandonato il campo in modo tempestivo. Dopo le parole di Spalletti, emergono alcune indiscrezioni sulle sue condizioni e sui prossimi aggiornamenti medici.

Infortunio Bremer, problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve. Il brasiliano ha lasciato il campo per un fastidio al flessore. Non c’è pace per la difesa bianconera nella bolgia di Istanbul. Oltre al pesante KO, Luciano Spalletti deve fare i conti con una notizia preoccupante che arriva direttamente dal campo. Al minuto 28 si son registrati problemi per Bremer: il centrale brasiliano si è improvvisamente accasciato, costringendo lo staff medico all’intervento immediato. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE L’ infortunio di Bremer appare sin da subito preoccupante, con il giocatore che ha avvertito un forte dolore muscolare durante una chiusura difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer: problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve. Le sue condizioni e cosa filtra dopo le parole di Spalletti Infortunio Bremer: problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve. Le sue condizioni e cosa filtra problema al flessore destroBremer si è fatto male durante la partita tra Galatasaray e Juventus a causa di un problema al flessore destro. Infortunio Conceicao, come sta il giocatore della Juventus dopo il problema fisico? Le sue condizioni e cosa filtra dalla ContinassaAggiornamenti sulle condizioni di Conceicao, recentemente infortunato durante l’attuale stagione della Juventus. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre; Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Infortunio per Holm: le condizioni e i tempi di recupero; Napoli, Rrahmani costretto al cambio contro la Roma: il motivo. Infortunio per Bremer in Galatasaray-Juventus: quando torna il difensore bianconero e quante partite saltaIl difensore della Juventus costretto al cambio per un problema fisico durante il match contro il Galatasaray: cosa si è fatto e i tempi di recupero. msn.com Infortunio Bremer, il brasiliano lascia il campo in Galatasaray Juve: le condizioni del difensore. Bianconeri in allarme: al suo posto GattiInfortunio Bremer, il brasiliano lascia il campo in Galatasaray Juve: le condizioni del difensore. Bianconeri in allarme: al suo posto Gatti Non c’è pace per la retroguardia della Juventus nell’infern ... calcionews24.com #ChampionsLeague, infortunio per #Bremer #Juventus #GalatasarayJuventus Link articolo https://h7.cl/1j-5l facebook Bremer fuori per infortunio al 34' di Galatasaray-Juventus #SkySport #SkyUCL x.com