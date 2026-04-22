Infortunio Lukaku | nuovo grave stop per il bomber del Napoli Tutti gli aggiornamenti e cosa filtra

Il giocatore del Napoli ha subito un nuovo infortunio che lo ha costretto a fermarsi, rappresentando un problema importante per la squadra. Si tratta di un grave stop fisico che potrebbe influenzare le scelte tecniche e gli equilibri in classifica, in particolare riguardo alla corsa per il secondo posto. Gli aggiornamenti ufficiali sui tempi di recupero e le conseguenze della lesione sono ancora in fase di definizione.

di Luca Fioretti Infortunio Lukaku: nuovo grave stop fisico del bomber del Napoli che rischia di stravolgere i delicati equilibri per il secondo posto. Arrivano notizie tutt’altro che confortanti per il Napoli e per la nazionale belga. Romelu Lukaku è stato costretto a fermarsi a causa di gravi problemi fisici, destando enorme preoccupazione. Questa situazione interessa indirettamente la Juventus, che osserva l’evolversi del campionato. A Champions League ormai quasi blindata, l’obiettivo della Vecchia Signora è conquistare il secondo posto, conteso proprio ai partenopei. I media dal Belgio stanno seguendo il delicato percorso del centravanti, il cui stop potrebbe alterare le gerarchie in questo infuocato finale di stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Lukaku: nuovo grave stop per il bomber del Napoli. Tutti gli aggiornamenti e cosa filtra Notizie correlate Infortunio Lukaku, piove sul bagnato per l’attaccante del Napoli: nuovo problema fisico e allenamento interrotto. Le sue condizioni e cosa filtraCalciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se…Novità per il colpo bianconero Goretzka Milan, accelerata... Napoli, nuovo stop per Lukaku: ancora un infortunio per il belgaRomelu Lukaku ferma l’allenamento personalizzato in Belgio per un fastidio alla caviglia destra. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sabatini: Infortunio Lukaku, il destino ha 'punito' Conte. Due nomi per l'attacco del Napoli; Il rammarico di Pellegatti: Hojlund era già del Milan. Tare spiazzato, si è perso tempo; Lukaku torna a Napoli: ecco la data del rientro dell’attaccante belga; Caso Lukaku, parla Maesschalck: Ha lavorato 4 ore al giorno: era stufo della situazione - CalcioNapoli24 | CN24. Nessun nuovo infortunio per Lukaku: smentite le indiscrezioni dal BelgioNovità importanti in casa Napoli. Non ci sono nuovi problemi fisici per Romelu Lukaku, nonostante l'indiscrezione rilanciata in Belgio. Si tratta semplicemente di una gestione oculata e preventiva ... corrieredellosport.it Una smorfia di dolore durante l'allenamento: possibile nuovo infortunio per LukakuLukaku si è allenato questa mattina con Peter Gors su uno dei campi di allenamento di Deurne Noord, località che fa parte della comunità di Anversa. Per il centravanti di Antonio Conte, alcuni ... corrieredellosport.it Non è un periodo affatto fortunato per Romelu Lukaku, e l'ultimo infortunio rimediato sa di vera e propria beffa. L'attaccante si sarebbe infatti infortunato alla caviglia destra mentre si allenava quest'oggi in Belgio, nel pieno del periodo di recupero. Big Rom ave - facebook.com facebook