Infortunio Ekitiké brutte notizie per Slot ma non solo! In ansia anche Deschamps | rischia il Mondiale? Le ultimissime

Un infortunio all’attaccante ha causato preoccupazione sia per l’allenatore che per la squadra. La questione riguarda anche il commissario tecnico della nazionale francese, che si trova a dover valutare le conseguenze di questa assenza. La partita di Champions League si è svolta con un ritorno ai quarti di finale, portando a una serata difficile per il club coinvolto.

Mercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Juve, i numeri non mentono! I bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A: sono ben 18 i marcatori diversi! I dettagli Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi. L’obiettivo principale è rimanere uniti» Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione» Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Infortunati Roma, per Gasperini non solo brutte notizie: Wesley rischia un lungo stop, ma c’è anche un recupero. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Infortunati Roma, Gasperini rischia di perdere Wesley per lungo tempo.