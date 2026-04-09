Si avvicina il match tra Como e Inter, e sono arrivati aggiornamenti sui possibili convocati di Cristian Chivu. Tra i giocatori in dubbio ci sono Bastoni, Lautaro e Thuram, mentre si attendono conferme sulla loro presenza in campo. La squadra si prepara alla sfida, con l’attenzione rivolta alle scelte del tecnico e alle condizioni dei singoli calciatori. La lista definitiva sarà comunicata nelle prossime ore.

di Stefano Cori Como Inter si avvicina ed è tempo di capire chi saranno gli uomini a disposizione di mister Cristian Chivu. Domenica alle ore 20:45 andrà in scena Como-Inter allo Stadio Sinigaglia. Quello che per molti addetti ai lavori è l’ultimo vero grande scoglio per la formazione di Cristian Chivu in questo finale di stagione. I nerazzurri hanno l’obiettivo di dare continuità alla prestazione e al risultato che si è visto nella sera di Pasqua contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Per farlo avrà bisogno però dei suoi uomini migliori! A tal proposito, da Appiano Gentile, arrivano aggiornamenti su Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter, arrivano aggiornamenti per Chivu: Bastoni, Lautaro e Thuram ci saranno?

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