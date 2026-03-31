Ultimissime Inter LIVE | Le novità dall’infermeria Lautaro Martinez ci sarà contro la Roma? La risposta

Nelle ultime ore, si sono susseguite aggiornamenti sulla presenza dell’attaccante nelle prossime partite. La domanda principale riguarda se sarà disponibile per la gara contro la Roma. La redazione fornisce gli ultimi dettagli sulle condizioni dell’atleta, con un focus sulle comunicazioni ufficiali provenienti dall’infermeria del club. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale, offrendo un quadro preciso sulla situazione.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 31 MARZO. Allenamento Inter, arriva il verdetto: Lautaro Martinez sarà a disposizione di Chivu per la Roma? Ecco la risposta. Allenamento Inter, Chivu ha deciso se convocare o meno Lautaro Martinez: ecco le ultime sul capitano nerazzurro Nazionali Inter, giornata ricca di impegni per i nerazzurri: in dieci in campo quest’oggi! Ecco quali. 🔗 Leggi su Internews24.com

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