Informagiovani gli studenti progettano una nuova app
Si è conclusa ieri l’ottava edizione di ‘Applichiamoci 8.0’, un progetto dedicato all’innovazione digitale rivolto ai giovani. Cinque studenti dell’Itip ‘Bucci’ di Faenza hanno partecipato a un percorso di sviluppo di un’app, culminato con la presentazione dei risultati. L’iniziativa ha coinvolto giovani nel progettare soluzioni tecnologiche per migliorare i servizi destinati ai loro coetanei.
Si è conclusa ieri, con la presentazione dei risultati, l’ottava edizione di ‘ Applichiamoci 8.0 ’, l’iniziativa che quest’anno ha visto protagonisti cinque studenti dell’Itip ‘Bucci’ di Faenza in un percorso di innovazione digitale applicato ai servizi per i giovani. I ragazzi — Giulio Bianchedi, Lorenzo Cardelli, Elizaveta Ceroni, Gioele Dall’Osso ed Edoardo Valbonetti — hanno lavorato per sei settimane alla realizzazione di un prototipo di web app destinato a rinnovare l’interfaccia dell’ Informagiovani locale. Il gruppo ha operato sotto la supervisione di Giovanna Brondino, responsabile del progetto per la Cooperativa LibrAzione e Informagiovani Faenza, di Sergio Bertolini, ingegnere consulente per l’ intelligenza artificiale e del docente Samuele Cattabriga.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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