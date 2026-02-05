studenti di liverpool e del politecnico progettano i borghi

Gli studenti di Liverpool e del Politecnico si sono messi all’opera per progettare i borghi della Lunigiana. La regione si conferma sempre più un punto di riferimento a livello internazionale per lo studio e la valorizzazione dei paesaggi. Gli studenti stanno lavorando su idee concrete per migliorare il territorio, coinvolgendo la comunità locale e proponendo soluzioni realizzabili. È un segnale che la Lunigiana sta diventando sempre più centrale nel panorama della pianificazione territoriale.

La Lunigiana si conferma sempre più punto di riferimento internazionale per lo studio, la valorizzazione e la pianificazione del paesaggio. Nel cuore del Parco dell’Appennino il Comune di Mulazzo sta ospitando la seconda edizione del programma di didattica e ricerca “ Patrimonio vernacolare e paesaggi culturali in Lunigiana: dalla conoscenza alla conservazione”, promosso dal Politecnico di Milano e dall’ Università di Liverpool. L’iniziativa coinvolge 49 studenti dei due prestigiosi atenei e consolida il ruolo di Mulazzo come luogo di confronto culturale e scientifico. L’obiettivo è mettere in dialogo istituzioni, mondo accademico e comunità locale per valorizzare il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della Lunigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

