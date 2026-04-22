Influencer la carica dei 40mila | dalla moda al food fatturano in media 21mila euro all’anno

In Italia, a un anno dall’introduzione del nuovo codice Ateco dedicato agli influencer, si stimano circa 40.000 professionisti iscritti come tali. Tuttavia, solo il 2,5% di loro ha effettivamente aggiornato la propria posizione fiscale adottando il nuovo inquadramento. Questi influencer operano in settori diversi, dalla moda al food, e in media riescono a fatturare circa 21.000 euro all’anno.

(Adnkronos) – A un anno dall’introduzione del codice Ateco per gli influencer, in Italia si contano circa 40mila professionisti, ma solo il 2,5% ha effettuato il passaggio al nuovo codice. Gli influencer italiani sono per il 66% uomini, con età media di 32 anni, e nel 74% appartengono alle fasce 'nano' e 'micro', cioè con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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