vetrina made in italy dalla moda al food in ben 900 eventi indotto di 22 miliardi

Il sistema fieristico italiano ha registrato un aumento di 22 miliardi di euro di indotto, grazie a 900 eventi dedicati al made in Italy, dalla moda al food. La causa principale è la ripresa di un settore che aveva subito pesanti battute d’arresto durante la pandemia. Questo risultato evidenzia come il settore abbia saputo adattarsi e rilanciarsi, attirando visitatori e investimenti da tutto il mondo. Le aziende italiane continuano a puntare su queste piattaforme per promuovere i loro prodotti.

Il sistema fieristico italiano ha chiuso il 2025 consolidando i già ottimi risultati dell’anno precedente, quando gran parte degli indicatori di performance segnavano il sorpasso sul pre-Covid (2019). Sono trend e numeri dati da Aefi, l’Associazione esposizioni e fiere italiane, a partire da un indicatore fondamentale, la superficie venduta in occasione dei 915 eventi fieristici italiani: quasi 11 milioni di metri quadrati, più 5% sul 2024, con un contestuale aumento sia degli espositori complessivi (+6%) che di quelli esteri (+7%, il 20% del totale). E ancora: sono 89 le fiere italiane organizzate all’estero e tra i venti Paesi oggetto di eventi made in Italy comanda la piazza cinese, seguita dal Brasile, dagli Stati Uniti, da Germania, Paesi Uae, Arabia Saudita e Messico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

