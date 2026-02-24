Vetrina made in Italy Dalla moda al food in ben 900 eventi Indotto di 22 miliardi

Il sistema fieristico italiano ha registrato un aumento di 22 miliardi di euro di indotto, grazie a 900 eventi dedicati al made in Italy, dalla moda al food. La causa principale è la ripresa di un settore che aveva subito pesanti battute d’arresto durante la pandemia. Questo risultato evidenzia come il settore abbia saputo adattarsi e rilanciarsi, attirando visitatori e investimenti da tutto il mondo. Le aziende italiane continuano a puntare su queste piattaforme per promuovere i loro prodotti.

© Quotidiano.net - Vetrina made in Italy. Dalla moda al food in ben 900 eventi. Indotto di 22 miliardi

Il sistema fieristico italiano ha chiuso il 2025 consolidando i già ottimi risultati dell’anno precedente, quando gran parte degli indicatori di performance segnavano il sorpasso sul pre-Covid (2019). Sono trend e numeri dati da Aefi, l’Associazione esposizioni e fiere italiane, a partire da un indicatore fondamentale, la superficie venduta in occasione dei 915 eventi fieristici italiani: quasi 11 milioni di metri quadrati, più 5% sul 2024, con un contestuale aumento sia degli espositori complessivi (+6%) che di quelli esteri (+7%, il 20% del totale). E ancora: sono 89 le fiere italiane organizzate all’estero e tra i venti Paesi oggetto di eventi made in Italy comanda la piazza cinese, seguita dal Brasile, dagli Stati Uniti, da Germania, Paesi Uae, Arabia Saudita e Messico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Dal gelato al caffè, il Made in Italy in vetrina: Rimini al centro del food service mondialeLa recente apertura della 47ª edizione di Sigep World alla Fiera di Rimini riunisce professionisti e aziende del settore food service, mettendo in evidenza l’eccellenza del Made in Italy. Cresce l’appeal del Made in Italy: DOP, IGP e tradizioni alimentari spingono il settore food verso i 13,5 miliardi.Il settore alimentare italiano registra un aumento significativo grazie alla crescente richiesta di prodotti DOP, IGP e specialità regionali, che nel 2023 sfiorano i 13,5 miliardi di euro in vendite. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Vetrina made in Italy. Dalla moda al food in ben 900 eventi. Indotto di 22 miliardi; Forum Imprenditoriale Italia-Principato di Monaco. Montecarlo, 13 marzo 2026; Shopping online, consegne da record nel 2025: a Forlì spopolano cibo per gatti, caffè e penne rigate; Comunicazione Italiana. Urso: Olimpiadi vetrina per Made in Italy e Italia di successoIl ministro a Cortina: Paese sempre più ammirato e attrattivo Cortina, 8 feb. (askanews) - Le Olimpiadi sono una grande vetrina per il Made in Italy, certamente per le imprese dello sport, per coloro ... msn.com Made in Italy, la vetrina di Amazon porta all’estero i ricavi (che volano a 3,8 miliardi)L’export delle aziende italiane tramite Amazon ha raggiunto i 3,8 miliardi di euro nel 2024. La multinazionale lo annuncia oggi dando spazio a una delle leve principali create per supportare le ... corriere.it Dai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 riparte anche il futuro del made in Italy agroalimentare, una vetrina internazionale per i prodotti dei territori coinvolti ma anche per le strutture di accoglienza di aree meno frequentate dal turismo - facebook.com facebook I #GiochiOlimpici sono una grande vetrina del #MadeinItaly nel mondo: una leva concreta per rafforzare il sistema produttivo, attrarre nuovi #investimenti e turisti, generare sviluppo sui territori, dare un ulteriore impulso alla crescita del Paese. L’ho ribadito inte x.com