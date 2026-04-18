Dalla moda alla politica | l’influencer che sfida Putin con un video
Un influencer russo ha pubblicato un video rivolto direttamente al presidente, denunciando un’atmosfera di paura tra blogger, artisti e governatori. La clip ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica nel paese, scatenando discussioni sulla libertà di espressione e le restrizioni imposte a vari settori. La pubblicazione ha suscitato reazioni e commenti sui social media, portando il tema al centro del dibattito pubblico.
L’influencer Victoria Bonya ha scosso l’opinione pubblica russa con un video rivolto direttamente a Vladimir Putin, in cui denuncia un clima di paura che avvolge blogger, artisti e persino governatori. La protagonista, nota per aver distrutto borse di lusso nel 2022 come protesta contro le sanzioni europee, ha abbandonato i temi della cosmetica per affrontare questioni politiche e gestionali che toccano il cuore della società russa. Dallo stile alla critica politica: il volto di una nuova stanchezza. Con un aspetto volutamente sobrio, lontano dai canoni del glamour che l’hanno resa celebre con oltre 13 milioni di follower, Victoria Bonya ha utilizzato i suoi spazi social per lanciare un messaggio senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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