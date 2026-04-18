Dalla moda alla politica | l’influencer che sfida Putin con un video

Un influencer russo ha pubblicato un video rivolto direttamente al presidente, denunciando un’atmosfera di paura tra blogger, artisti e governatori. La clip ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica nel paese, scatenando discussioni sulla libertà di espressione e le restrizioni imposte a vari settori. La pubblicazione ha suscitato reazioni e commenti sui social media, portando il tema al centro del dibattito pubblico.