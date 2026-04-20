Nella serata di domenica 19 aprile si è verificato uno scontro tra due automobili lungo la strada che collega Castelletto Cervo e Mottalciata. L’incidente ha causato il ribaltamento di uno dei veicoli, creando disagi alla circolazione nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un violento impatto tra due veicoli ha scosso la viabilità locale nella serata di domenica 19 aprile, lungo il tratto stradale che collega Castelletto Cervo e Mottalciata. Lo scontro ha provocato il ribaltamento di una delle vettili coinvolte, con i passeggeri ancora all’interno del mezzo rovesciato al momento dell’incidente. L’intervento coordinato dei soccorsi sul territorio. Le dinamiche del sinistro hanno richiesto una risposta immediata e integrata da parte delle forze di emergenza operanti nell’area biellese. Non appena l’allarme è stato lanciato, le squadre del 118 si sono precipitate sul luogo per prestare assistenza ai feriti, mentre i Vigili del Fuoco, mobilitati dai distaccamenti di Biella e Cossato, hanno gestito le operazioni di estricazione più delicate derivanti dal ribaltamento dell’auto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro violento tra Castelletto e Mottalciata: auto ribaltata

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