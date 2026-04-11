Un uomo è stato arrestato per aver provocato un grave clima di tensione e paura all’interno della sua famiglia. Secondo le indagini, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente i genitori anziani, minacciandoli e chiedendo loro denaro. Le autorità hanno ricostruito un quadro in cui le vittime hanno subito anni di urla, minacce e comportamenti aggressivi, creando un ambiente di costante disagio tra le mura domestiche.

Per anni, secondo gli inquirenti, avrebbe trasformato la vita dei suoi genitori in un incubo fatto di urla, minacce, richieste di soldi e momenti di terrore tra le mura di casa. Una vicenda drammatica, chiusa ora con una condanna in sede penale a Rimini. Il giudice per l’udienza preliminare Raffaele Deflorio ha condannato una donna di 42 anni residente a San Giovanni, riconosciuta responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione continuata nei confronti dei genitori anziani. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, la situazione sarebbe andata avanti a lungo. Al centro del caso ci sono continue richieste di denaro, minacce pesanti e pressioni rivolte ai genitori, fino a episodi di danneggiamento e aggressioni dentro l’abitazione di famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scatena l’inferno in famiglia . Botte e minacce ai genitori anziani

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Lite in casa: i poliziotti scoprono aggressioni, botte e minacce ai genitori e al fratelloAggressioni fisiche, minacce, comportamenti violenti e vessatori nei confronti dei genitori e del fratello.

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