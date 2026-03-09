Crisi infermieristica | OPI Messina sfida il futuro del SSR

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina ha annunciato un confronto pubblico previsto per il 10 marzo, dedicato alla crisi del personale sanitario e alle sfide del Sistema Sanitario Regionale. L’iniziativa si concentrerà sulla situazione attuale degli infermieri e sulle questioni che coinvolgono l’organizzazione dei servizi sanitari nella regione. L’evento rappresenta un momento di discussione aperta sulla condizione degli operatori sanitari.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina indicherà il 10 marzo un confronto pubblico sulla crisi del personale sanitario e sul futuro del Servizio Sanitario Regionale. L’iniziativa, fissata per le ore 10:00 presso Palazzo Visconti in via Lodi, vedrà la partecipazione diretta di rappresentanti istituzionali come Giuseppe Cucci’, direttore dell’ASP Messina, insieme ai medici Carmelo Spina, Domenica Centorrino, Mario Bellomo e Albana Sebastiano. Sotto la presidenza di Antonino Trino, l’OPI punta a smontare i miti sulla professione infermieristica, affrontando con franchezza la carenza di organico e le criticità strutturali che minacciano l’assistenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi infermieristica: OPI Messina sfida il futuro del SSR Articoli correlati Crisi infermieristica e futuro del Ssr: confronto con l’OPI MessinaL’Ordine delle Professioni Infermieristiche promuove il 10 marzo l'iniziativa su lauree, assistenza e codice deontologico, per discutere prospettive... Amici al veleno: Opi sfida Anna Pettinelli, classifiche e tensioni prima del SeralePuntata del 18 gennaio tra scontri, emozioni e performance: ecco chi brilla e chi rischia Opi contro Anna Pettinelli, il… La tensione in studio,... Una selezione di notizie su Crisi infermieristica Temi più discussi: Professione infermieristica, l’Opi Messina apre il dibattito sui nodi del presente e del futuro; L’OPI Messina convoca la stampa: Crisi infermieristica, nuove lauree, Assistente Infermiere, codice deontologico e futuro del SSR; Trasporti, intesa SAIS Autolinee-Sindacati: premio di produzione fino a 200 euro per i dipendenti; Home Classic 4. Crisi infermieristica e nuove lauree, l’Opi organizza un incontro a MessinaL’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina, su iniziativa del suo Presidente Antonino Trino, promuove per giorno 10 marzo alle ore 10:00 presso la sede dell’OPI in via Lodi is. 47/C nel Pa ... strettoweb.com Infermieristica e riorganizzazione sanitaria, conferenza stampa a MessinaL’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina, su iniziativa del suo Presidente Antonino Trino, promuove per giorno 10 marzo alle ore 10:00 presso la sede dell’OPI in via Lodi is. 47/C […] ... blogsicilia.it L’OPI Messina convoca la stampa: “Crisi infermieristica, nuove lauree, Assistente Infermiere, codice deontologico e futuro del SSR” https://www.corrierenazionale.net/2026/03/04/lopi-messina-convoca-la-stampa-crisi-infermieristica-nuove-lauree-assistente-inf - facebook.com facebook