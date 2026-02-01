Sparatoria a Milano ruba la pistola a un vigilante e spara contro le volanti | la polizia risponde e lo ferisce L’uomo è in pericolo di vita

Questa mattina a Milano un uomo ha aperto il fuoco contro le forze dell’ordine tra piazza Mistral e via Cassinis, nel quartiere Rogoredo. Dopo aver rubato una pistola a un vigilante, ha sparato contro le volanti che sono intervenute. La polizia ha reagito e lo ha ferito, ora l’uomo si trova in condizioni critiche.

Un’altra sparatoria a Milano. Nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio un uomo ha aperto il fuoco contro la polizia tra piazza Mistral e via Cassinis, nel quartiere Rogoredo. Poco prima, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe aggredito con un bastone una guardia giurata italiana di 50 anni mentre si recava al lavoro, sottraendogli la pistola. Dopo l’allarme al 112 sono scattate le ricerche degli investigatori. Una volta intercettato, il rapinatore avrebbe aperto il fuoco contro le volanti della polizia, esplodendo almeno tre colpi. Gli agenti hanno risposto sparando e ferendo gravemente l’uomo, raggiunto da due proiettili, alla testa e a un braccio.🔗 Leggi su Open.online

Sparatoria a Rogoredo, ruba la pistola a un vigilante e spara alla polizia: Colpito alla testaSparatoria a Rogoredo: rapinatore ha aperto il fuoco contro la polizia dopo aver rubato la pistola a un vigilante. Gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Milano, rapinatore ruba pistola e spara alla polizia che lo ferisce gravemente. Ancora a RogoredoL'uomo ha ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio, sono in corso approfondimenti e la prognosi rimane riservata ... ilfattoquotidiano.it

Corriere della Sera. . Sparatoria tra la polizia e un rapinatore a Milano. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio in piazza Mistral. Un uomo, probabilmente di origine asiatica, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata che stava andand - facebook.com facebook

A Milano uno spacciatore nordafricano è morto in seguito a una sparatoria con agenti in borghese. Il ragazzo si è diretto verso gli agenti estraendo una pistola, poi risultata a salve, ed è stato colpito dai poliziotti. Ma a far discutere oggi è il video del cugino, che x.com