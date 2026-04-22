Indumenti usati la raccolta torna a regime

Dopo un periodo di interruzione, la raccolta degli indumenti usati riprende regolarmente. Nei mesi precedenti, si sono moltiplicate le segnalazioni di sacchi abbandonati e cassonetti pieni, portando anche a diverse proteste dei cittadini. Ora, le operazioni di raccolta sono state ripristinate, favorendo nuovamente la gestione dei vestiti dismessi in modo sistematico.

Dopo mesi di cassonetti pieni, sacchi a terra e proteste dei cittadini, torna a regime la raccolta dei vestiti dismessi. Aset annuncia infatti che "dal 20 aprile è attivo il nuovo servizio di raccolta degli indumenti usati, con cadenza settimanale", per garantire "maggiore continuità ed efficienza su tutto il territorio servito". La novità arriva dopo quattro mesi complicati per un servizio molto utilizzato dai cittadini di Fano, messo in crisi dai cassonetti bianchi spesso saturi e dagli abbandoni registrati accanto alle postazioni. Il problema non era soltanto svuotare i cassonetti. Dopo il blocco del precedente affidamento e nella fase provvisoria gestita in emergenza, gli abiti raccolti non prendevano la strada del recupero ma dello smaltimento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Indumenti usati, la raccolta torna a regime How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Notizie correlate Cambiano le modalità di raccolta di indumenti e abiti usati a Napoli: le novità previsteNell’ambito del servizio di igiene urbana curato dalla società partecipata ASIA, entrano in vigore nuove modalità di raccolta di indumenti e abiti... La raccolta degli abiti usati non funziona piùDa alcuni mesi cooperative e aziende che si occupano del ritiro di vestiti usati in Italia denunciano una crisi del settore. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Raccolta indumenti usati Ragusa | Riapre il centro via Paestum; Vestiti usati, crolla la raccolta senza bidoni per strada; Napoli, Asia promuove nuove modalità per la raccolta degli abiti usati: ecco il calendario; Zagarolo, il nuovo sistema di raccolta degli indumenti usati e degli accessori di abbigliamento. Indumenti usati, la raccolta torna a regimeDopo mesi di cassonetti pieni, sacchi a terra e proteste dei cittadini, torna a regime la raccolta dei vestiti ... ilrestodelcarlino.it Torna la raccolta di indumenti usati a Campobello di LicataTorna la raccolta di indumenti usati, la seconda del mese di aprile, sabato 18, a Campobello di Licata, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nella zona circoscritta tra le vie Impastato, viale Divina ... canicattiweb.com Raccolta settimanale degli indumenti usati: affidamento a una nuova ditta dopo la crisi del settore tessile, senza costi aggiuntivi per i cittadini facebook