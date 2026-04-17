Cambiano le modalità di raccolta di indumenti e abiti usati a Napoli | le novità previste

A Napoli, il servizio di raccolta dei rifiuti tessili gestito dalla società partecipata ASIA ha introdotto nuove modalità per la raccolta di indumenti e abiti usati. Le modifiche sono state adottate per migliorare la gestione di questi rifiuti e rendere più sostenibile il processo di smaltimento. Le nuove procedure sono state comunicate all’utenza e sono ora operative nella città.

Nell’ambito del servizio di igiene urbana curato dalla società partecipata ASIA, entrano in vigore nuove modalità di raccolta di indumenti e abiti usati a Napoli, con l’obiettivo di promuovere una gestione sempre più sostenibile dei rifiuti tessili.Il nuovo modello prevede l’introduzione di due.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Viaggio nei centri di raccolta e vendita degli abiti usati in Italia. Humana: ecco dove finiscono le nostre 27mila tonnellateMilano, 21 marzo 2026 – Gli abiti usati sommergono i cassonetti delle raccolte in tutta Italia e invadono i Paesi nel Sud del mondo. La raccolta degli abiti usati non funziona piùDa alcuni mesi cooperative e aziende che si occupano del ritiro di vestiti usati in Italia denunciano una crisi del settore. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bonus gite scolastiche, nuovo limite Isee e cambiano le modalità per richiederlo; Sales Management nell’era dell’AI: come cambiano le regole del gioco; Palestre scolastiche: cambiano le modalità di utilizzo; Dichiarazione redditi 2026, cambiano i limiti di spesa detraibile per università private. Rinnovo patente. Cambiano modalità per accertamento dell’idoneità psico-fisicaPubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute con le nuove modalità di redazione della relazione tecnica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per il ... quotidianosanita.it Registro elettronico scuola, cambiano le modalità di accesso: tutte le novitàCon l’approvazione del ddl Semplificazioni, sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente lo Spid o la Carta d’Identità Elettronica. A breve cambieranno le regole per accedere al registro elettronico ... lettera43.it Moschea di via Mascaretti, i proprietari dell’immobile cambiano la serratura facebook Il rapporto di Trump con il mondo è frutto di esagerazione, distorsione della realtà e mancato rispetto dei diritti dei popoli; affermazioni false e minacciose non cambiano la realtà. Le relazioni tra Iran e Italia affondano le loro radici nella storia, nel rispetto recipr x.com