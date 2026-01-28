La raccolta degli abiti usati non funziona più

Da settimane, le aziende che gestiscono i cassonetti per la raccolta degli abiti usati segnalano un calo drastico nei rifiuti raccolti. La causa principale è il diffondersi del fast fashion, che spinge le persone a cambiare più spesso vestiti nuovi invece di donare quelli usati. Questo cambiamento ha portato a un aumento dei costi per le aziende, che trovano sempre più difficile coprire le spese con i ricavi derivanti dalla raccolta e dal riciclo degli abiti usati. Una situazione che mette in crisi l’intero sistema di gestione dei rifiuti tessili.

Da alcuni mesi cooperative e aziende che si occupano del ritiro di vestiti usati in Italia denunciano una crisi del settore. Il problema è che i cassonetti che usano nelle città per raccogliere i vestiti usati vengono riempiti sempre di più con capi di materiali scadenti, che non possono essere né rivenduti, né donati, né riciclati, e nemmeno smaltiti come rifiuti a costi sostenibili. Il risultato è che molte di queste aziende sono in perdita e in diverse città hanno ritirato i loro cassonetti o hanno cambiato le modalità di raccolta. La causa di tutto è l’enorme diffusione di capi prodotti dalle aziende di fast fashion, che usano materiali come poliestere, viscosa e filati misti, che non possono essere riciclati o possono esserlo solo in minima parte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

A Bollate, la Caritas riprende la raccolta di abiti usati a partire dall’8 gennaio.

