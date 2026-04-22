Indonesia gigante d’acqua nello Stretto di Madura | lo shock

Un episodio insolito si è verificato nello Stretto di Madura, in Indonesia, vicino al ponte di Suramadu. Un vortice formato da aria e acqua si è sollevato dalle acque, attirando l’attenzione dei residenti della provincia di Giava Orientale. L’evento si è verificato recentemente e ha suscitato sorpresa tra la popolazione locale. Nessuna informazione è stata fornita finora sulle cause del fenomeno o eventuali conseguenze.

Un vortice d'aria e acqua si è sollevato dalle acque dello Stretto di Madura, in Indonesia, nei pressi del ponte di Suramadu, scatenando lo stupore dei residenti della provincia di Giava Orientale. Il fenomeno, durato circa cinque minuti prima di svanire senza causare feriti o danni materiali, è stato identificato dalle autorità locali come una tromba marina generata dalla violenta attività dei cumulonembi. La dinamica atmosferica dietro il vortice di Giava Orientale Le immagini catturate nella .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indonesia, gigante d’acqua nello Stretto di Madura: lo shock Notizie correlate Mistero nello spazio: la sonda Juice scopre un gigante d’acqua anticoA oltre 180 milioni di chilometri dalla Terra, la sonda Juice dell’ESA ha intercettato un fenomeno cosmico senza precedenti: il visitatore... L’Iran fa un buco nell’acqua: mine nello Stretto di Hormuz per fermare le navi, ma il flusso prosegueL’Iran continua la sua campagna di intimidazione nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran hanno iniziato a piazzare diverse mine attraverso l’uso di...