A oltre 180 milioni di chilometri dalla Terra, la sonda dell’Agenzia spaziale europea ha rilevato un fenomeno insolito proveniente da un visitatore interstellare. Durante il suo passaggio, il corpo celeste ha espulso una grande quantità di vapore acqueo, fornendo nuovi dettagli su un oggetto che si ritiene sia stato formato più di dieci miliardi di anni fa. La scoperta apre nuove prospettive sulla composizione di corpi provenienti da altri sistemi stellari.

A oltre 180 milioni di chilometri dalla Terra, la sonda Juice dell’ESA ha intercettato un fenomeno cosmico senza precedenti: il visitatore interstellare 3IATLAS sta espellendo una quantità colossale di vapore acqueo, rivelando dettagli inediti su un oggetto nato oltre 10 miliardi di anni fa. Il rilascio di massa è talmente massiccio da equivalere a circa 70 piscine olimpioniche ogni giorno, un dato che trasforma questa missione verso i satelliti di Giove in uno studio cruciale sulla chimica primordiale del cosmo. Un incontro fortuito tra tecnologia europea e un viaggiatore millenario. La coincidenza temporale che ha permesso questa scoperta è quasi miracolosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero nello spazio: la sonda Juice scopre un gigante d’acqua antico

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