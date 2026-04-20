Cormano rissa al parco di via Eritrea ferito un ragazzo

Sabato sera a Cormano, nel parco di via Eritrea, si è verificata una rissa tra più persone. Durante l’episodio, un ragazzo è stato colpito e ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro o sull’identità delle persone coinvolte.

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