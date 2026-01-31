Studente 15enne viaggia con un coltello da cucina sul bus individuato dalla polizia locale sulla linea urbana Cordenons-Pordenone

La polizia locale ha fermato un ragazzo di 15 anni sul bus della linea urbana Cordenons-Pordenone. Durante il controllo, hanno trovato un coltello da cucina in suo possesso. La vicenda è emersa solo nelle ultime ore, anche se i fatti risalgono a fine dicembre. Ora il ragazzo è stato portato in commissariato, mentre sono in corso accertamenti.

PORDENONE - I fatti risalgono agli ultimissimi giorni di dicembre. Ma sono emersi solamente nelle ultime ore. Un tempo, quello trascorso tra l'episodio e il momento in cui scriviamo, segnato da un'accelerazione della prevenzione proprio in questo campo. Un ragazzino tra i 15 e i 16 anni, infatti, è stato fermato a bordo di un autobus urbano di Pordenone con un coltello da cucina. Non si trattava, secondo quanto appreso da fonti ufficiali, di un normale coltello da tavola, ma di un'arma da taglio di dimensioni maggiori. Ad effettuare il ritrovamento è stata la polizia locale. COS'È SUCCESSO La corsa del trasporto pubblico urbano fa parte della rete dei collegamenti urbani.

