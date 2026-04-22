India | nuovo rito al tempio di Ganga obbligatorio il Panchgavya

Dal 19 aprile, l’accesso al tempio dedicato alla dea Ganga nello stato dell’Uttarakhand sarà condizionato all’assunzione obbligatoria del Panchgavya, secondo una decisione del comitato del tempio Shri Panch Gangotri. La misura riguarda i visitatori che desiderano entrare nel santuario, che si trova nel nord dell’India, e si applica a partire dalla data stabilita. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi di questa nuova regola.

Il comitato del tempio Shri Panch Gangotri ha stabilito che, a partire dal 19 aprile, l’accesso al santuario dedicato alla dea Ganga nello stato dell’Uttarakhand richiederà il consumo del Panchgavya. Questa miscela di derivati bovini è diventata un requisito obbligatorio per i fedeli durante le celebrazioni del pellegrinaggio Char Dham Yatra e della festività Akshaya Tritiya, con addetti incaricati di monitorare la corretta assunzione presso i cancelli del luogo sacro. La composizione rituale del Panchgavya e la sacralità del bestiame. L’elemento centrale della nuova normativa religiosa risiede nel Panchgavya, un preparato la cui denominazione deriva dal sanscrito e indica l’unione di cinque prodotti provenienti dalla mucca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - India: nuovo rito al tempio di Ganga, obbligatorio il Panchgavya Notizie correlate India, obbligatorio bere urina di mucca per visitare tempio di GangotriLa nuova regola, pensata come “pratica di vera fede” è stata annunciata dal comitato di gestione del sito. Bere urina per dimostrare la propria fede: il nuovo protocollo d’ingresso al tempio di Gangotri in IndiaUna miscela di latte vaccino, yogurt, burro chiarificato (anche conosciuto come ghee, ndr), urina e sterco: sono questi gli ingredienti del...