Bere urina per dimostrare la propria fede | il nuovo protocollo d’ingresso al tempio di Gangotri in India

Un nuovo protocollo d’ingresso al tempio di Gangotri in India prevede l’utilizzo di una miscela composta da latte vaccino, yogurt, burro chiarificato, urina e sterco bovino, chiamata Panchgavya. Questa combinazione, parte di un antico preparato ayurvedico, viene impiegata come prova di fede, richiedendo ai visitatori di bere urina per poter accedere al luogo sacro. La pratica si inserisce nelle tradizioni religiose e culturali locali.

Una miscela di latte vaccino, yogurt, burro chiarificato (anche conosciuto come ghee, ndr ), urina e sterco: sono questi gli ingredienti del Panchgavya, un antico preparato ayurvedico indiano composto da cinque prodotti, tutti bovini. Una ricetta tradizionale utilizzata come fertilizzante, ma anche per i suoi presunti effetti curativi. Oggi, mischiata all’ acqua del Gange, sarebbe diventata una bevanda obbligatoria per poter accedere al tempio di Gangotri. Così lo Stato himalayano dell’Uttarakhand, nel nord dell’India, sta assistendo a un’ondata di esclusivismo religioso, con i comitati dei templi che impongono divieti ai non indù e introducono pratiche controverse, non sempre apprezzate.🔗 Leggi su Open.online

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