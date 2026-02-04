Ricongiunzione contributi Inps | costo calcolo e rateizzazione per le domande 2026

Alla luce dell’aumento dell’indice dei prezzi, l’INPS ha pubblicato le nuove tabelle per il calcolo delle rate di ricongiunzione dei contributi. Le modifiche riguardano le domande inviate nel 2026 e prevedono un aumento dei costi di circa l’1,40%. Ora, chi deve chiedere la ricongiunzione può consultare le nuove tabelle e pianificare meglio il pagamento delle rate.

Alla luce della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per il 2025 in misura pari ad un +1,40% INPS ha fornito con Circolare 28 gennaio 2026, numero 5 le tabelle aggiornate per il calcolo delle rate di ricongiunzione dei contributi Inps, quindi dei periodi assicurativi relativi alle domande presentate nell'annualità corrente. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Cos'è la ricongiunzione dei contributi Inps?. Quali alternativa ha il lavoratore?.

