Volontariato | più giovani ma in modo occasionale
Un rapporto dell’Università di Bergamo evidenzia che il volontariato coinvolge un numero crescente di giovani, anche se principalmente in modo occasionale. La maggior parte dei volontari sono donne e persone sopra i 50 anni. Le nuove generazioni preferiscono partecipare a attività di breve durata, spesso legate a eventi specifici, piuttosto che impegnarsi in forme di volontariato continuative.
IL REPORT. L’analisi dell’Università di Bergamo: soprattutto donne e over 50. Nelle nuove generazioni prevalgono esperienze brevi, legate ad eventi. Chi sono oggi i volontari bergamaschi? Hanno in prevalenza tra i 50 e i 70 anni (circa il 65% del campione analizzato), sono spesso donne (il 60%), ma tra i più attivi si stanno facendo largo anche gli uomini. E, ancora, sono persone coniugate (il 63%), per la maggior parte (oltre il 47%) hanno il diploma di scuola superiore e la categoria predominante è quella dei pensionati (quasi il 48%), seguiti dai dipendenti full-time (vicino al 29%). È il ritratto che emerge dal report «Volontariato...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Volontariato, giovani e sviluppo: il V incontro territoriale Cesvolab a GrottaminardaNuovo incontro territoriale del CSV Irpinia Sannio ETS - Cesvolab, questa volta a Grottaminarda.
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Argomenti più discussi: I volontari hanno bisogno di verbi, le organizzazioni offrono aggettivi; Dalla scuola allo sport, il volontariato cerca l’aiuto dei più giovani; Non è vero che i giovani sono solo violenti: siamo in tanti a fare del bene. Agnese racconta con semplicità a ‘People - cambia il tuo punto di vista’ perchè fa volontariato con l’associazione ‘Il sogno di Tommi’ mentre donando il suo tempo leggendo ai piccoli p; Una divisa per amica - Primo soccorso.
Costa d'Amalfi TV. . Il Comune di Maiori attiva il primo polo del volontariato della Costa d’Amalfi Potete scriverci alla nostra email: [email protected] o sui nostri social IG,FB e TT. Una produzione di: Amalfi Coast Network - Costa d’Amalfi TV CDA TV - facebook.com facebook
13/4/26. Taglio di Po. Domenica speciale ieri per iniziativa dell'associazione di volontariato"Foglie vive" con l'evento"Dove il fiume...incontra il gusto!",presenti anche sindaco e assessori:una ventina di espositori hanno presentato al numeroso pubblico le eccel x.com