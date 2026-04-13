Un rapporto dell’Università di Bergamo evidenzia che il volontariato coinvolge un numero crescente di giovani, anche se principalmente in modo occasionale. La maggior parte dei volontari sono donne e persone sopra i 50 anni. Le nuove generazioni preferiscono partecipare a attività di breve durata, spesso legate a eventi specifici, piuttosto che impegnarsi in forme di volontariato continuative.

IL REPORT. L’analisi dell’Università di Bergamo: soprattutto donne e over 50. Nelle nuove generazioni prevalgono esperienze brevi, legate ad eventi. Chi sono oggi i volontari bergamaschi? Hanno in prevalenza tra i 50 e i 70 anni (circa il 65% del campione analizzato), sono spesso donne (il 60%), ma tra i più attivi si stanno facendo largo anche gli uomini. E, ancora, sono persone coniugate (il 63%), per la maggior parte (oltre il 47%) hanno il diploma di scuola superiore e la categoria predominante è quella dei pensionati (quasi il 48%), seguiti dai dipendenti full-time (vicino al 29%). È il ritratto che emerge dal report «Volontariato...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Volontariato: più giovani ma in modo occasionale

Volontariato, giovani e sviluppo: il V incontro territoriale Cesvolab a GrottaminardaNuovo incontro territoriale del CSV Irpinia Sannio ETS - Cesvolab, questa volta a Grottaminarda.

Garbagnate, il Catalogo del Volontariato apre ai giovaniE’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non… Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un...

Argomenti più discussi: I volontari hanno bisogno di verbi, le organizzazioni offrono aggettivi; Dalla scuola allo sport, il volontariato cerca l’aiuto dei più giovani; Non è vero che i giovani sono solo violenti: siamo in tanti a fare del bene. Agnese racconta con semplicità a ‘People - cambia il tuo punto di vista’ perchè fa volontariato con l’associazione ‘Il sogno di Tommi’ mentre donando il suo tempo leggendo ai piccoli p; Una divisa per amica - Primo soccorso.

Costa d'Amalfi TV. . Il Comune di Maiori attiva il primo polo del volontariato della Costa d’Amalfi Potete scriverci alla nostra email: [email protected] o sui nostri social IG,FB e TT. Una produzione di: Amalfi Coast Network - Costa d’Amalfi TV CDA TV - facebook.com facebook

13/4/26. Taglio di Po. Domenica speciale ieri per iniziativa dell'associazione di volontariato"Foglie vive" con l'evento"Dove il fiume...incontra il gusto!",presenti anche sindaco e assessori:una ventina di espositori hanno presentato al numeroso pubblico le eccel x.com