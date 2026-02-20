Un gruppo di giovani migranti e volontari della Misericordia ha deciso di collaborare per aiutare chi arriva in Italia, creando un ponte tra culture diverse. L’esperienza, che dura da settimane, coinvolge ragazzi che si dedicano alla distribuzione di cibo e all’assistenza nei centri di accoglienza. Quando varcano la porta, vengono accolti con sorrisi sinceri e gesti di solidarietà. Alcuni indossano magliette colorate, altri si occupano della cucina. La loro presenza trasforma il luogo in uno spazio di speranza e integrazione.

Quando entri al centro ti accolgono con un enorme sorriso. Alcuni di loro indossano orgogliosi la maglietta gialla e azzurra della Misericordia, altri restano più in disparte, altri ancora stanno sistemando la cucina, che profuma di spezie. Hanno finito da poco di mangiare, visto che osservano scrupolosamente il Ramadan. Sono i ragazzi bengalesi che vivono al centro collettivo Dea della Santissima Annunziata di Pontremoli, dove un tempo c’era un ristorante. Adesso usano loro quella grande cucina e tutti gli spazi, presto daranno il via a un piccolo circolo culturale, aperto a tutti. L’altra sera aspettavano con impazienza i volontari della Misericordia di Pontremoli, per un corso base di primo soccorso: cinque di loro infatti si sono iscritti al gruppo e prestano regolarmente servizio, accompagnando persone in difficoltà col supporto di volontari, che li hanno accolti a braccia aperte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migranti e volontariato. Giovani in campo con la Misericordia: "Esperienza bellissima"

