Caso barelle in affitto Nappi Lega | su sanità Fico inaugura la nuova stagione dei controlli ex post… di male in peggio

Nel caso delle barelle in affitto, un rappresentante della Lega ha criticato la gestione della sanità regionale, sottolineando che i controlli avvengono con notevole ritardo. In particolare, ha evidenziato come il presidente della Camera abbia inaugurato una nuova fase di verifiche ex post, mentre la regione è accusata di aver gestito in modo inefficace questa emergenza. La discussione si inserisce in un quadro di continui interventi e polemiche sul settore sanitario locale.

Nappi (Lega) attacca la Regione Campania: “Controlli tardivi e gestione inefficace sulla sanità, si rischia di ripetere gli errori del passato”.. “I controlli vanno effettuati prima, per impedire che si registrino fenomeni indegni come quello avvenuto all’esterno dell’Ospedale del Mare, e non dopo quando ormai il danno è stato fatto. Ma evidentemente Fico, che anche questa volta avrà appreso i fatti solo grazie alla stampa, è convinto del contrario e inaugura la nuova stagione dei controlli ex post. Inoltre, il presidente della Campania annuncia che sul caso delle ‘barelle in affitto’ si sta procedendo. ci faccia sapere pure in che direzione. A noi pare che questa Amministrazione regionale stia avanzando ad ampie falcate per bissare il disastro della stagione deluchiana.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Caso “barelle in affitto”, Nappi (Lega): su sanità Fico inaugura la nuova stagione dei controlli ex post… di male in peggio Notizie correlate Campania, Nappi (Lega): situazione sanità drammatica. La campagna elettorale è finita, ora si agisca con i fattiTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Barelle insufficienti al Pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli, il caso del noleggio “privato”. I controlli dei NasPrima la denuncia sui social, poi i controlli quasi immediati dei carabinieri del Nas e infine – quasi in risposta al clamore – l’arrivo di nuove... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ospedale del Mare di Napoli, barelle abusive in affitto davanti al pronto soccorso; 'Barelle abusive in affitto davanti all'Ospedale del Mare a Napoli'; Napoli, il business delle barelle abusive: In affitto a 400 euro a notte; Napoli, scoppia il caso delle barelle abusive in affitto all'Ospedale del Mare: 30-40 euro l'ora per noleggiarle. Napoli, scoppia il caso delle barelle abusive in affitto all’Ospedale del Mare: 30-40 euro l’ora per noleggiarleNapoli, scoppia il caso delle barelle abusive in affitto all'Ospedale del Mare: 30-40 euro l'ora per noleggiarle ... nursetimes.org Napoli, barelle «in affitto» a 400 euro a notte nel pronto soccorso: indaga la Procura, l’Asl corre ai ripariIl caso è esploso lo scorso sabato, portato alla luce dalla pagina Facebook dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Secondo la grave denuncia presentata ... cronachedellacampania.it Caso Ruby, di nuovo in tribunale dopo 16 anni. Silenzi e colpi di scena prima dell'appello a Milano https://tg.la7.it/cronaca/ruby-barbara-guerra-tribunale-milano-processo-berlusconi-15-04-2026-255515 facebook Caso Ruby, di nuovo in tribunale dopo 16 anni. Silenzi e colpi di scena prima dell'appello a Milano x.com