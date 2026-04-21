Dimmi La Verità | Alessandro Da Rold | Sviluppi nell' inchiesta su escort e calciatori
Nella puntata di oggi di #DimmiLaVerità, si approfondiscono le ultime novità sull'inchiesta che coinvolge escort e calciatori. Il giornalista Alessandro Da Rold fornisce dettagli sugli sviluppi recenti, illustrando le azioni delle autorità e i punti salienti delle indagini in corso. La trasmissione si concentra sulle informazioni ufficiali rese note, senza aggiungere commenti o interpretazioni personali.
Ecco #DimmiLaVerità del 21 aprile 2026. Il nostro Alessandro Da Rold ci parla dell'inchiesta su escort e calciatori. Ecco #DimmiLaVerità del 20 aprile 2026. Il deputato di Fdi Silvio Giovine ci parla dei finanziamenti di George Soros a esponenti di sinistra. Ecco #DimmiLaVerità del 17 aprile 2026. Ia capogruppo di Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, rivela tutte le ambiguità di Giuseppe Conte. Ecco #DimmiLaVerità del 16 aprile 2026. La deputata della Lega Rebecca Frassini illustra i contenuti della manifestazione di sabato 18 a Milano. Ecco #DimmiLaVerità del 15 aprile 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie correlate
Leggi anche: Dimmi La Verità | Mirella Molinaro: «Gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico»
Leggi anche: Dimmi La Verità | Mirella Molinaro: «Gli sviluppi sulla morte del piccolo Domenico»
Approfondimenti e contenuti
Si parla di: Radiografie false con l’intelligenza artificiale: l’allarme su truffe e risarcimenti; La scomparsa del verde Monguzzi che smascherava le ipocrisie green di Sala.