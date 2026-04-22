Indagine dell' antiterrorismo sui Carc propaganda anche su TikTok

Le autorità antiterrorismo hanno avviato un’indagine su alcuni account social utilizzati per diffondere messaggi di sostegno alla lotta armata ispirata ai gruppi brigatisti. Sono stati individuati quattro profili su Instagram, due su Facebook e uno su TikTok, che secondo le verifiche sarebbero stati impiegati per propagandare ideali e azioni legate a questa forma di estremismo. Le indagini continuano per accertare eventuali collegamenti e responsabilità.

Erano stati creati quattro account Instagram, due su Facebook e uno su TikTok che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati utilizzati per inneggiare alla lotta armata di ispirazione brigatista. È quanto emerge dall'inchiesta su un presunto gruppo terroristico di estrema sinistra che ieri ha.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate TikTok nel mirino UE: indagine su algoritmi, dipendenza e tutela della salute mentale degli utenti.L’Unione Europea ha aperto un’indagine formale su TikTok, accusando la piattaforma di non proteggere adeguatamente la salute mentale dei suoi utenti,... Bologna: sabotaggio Alta Velocità, indagine antiterrorismo per danneggiamenti e interruzione traffico ferroviario.Bologna è al centro di un’indagine per terrorismo a seguito di un sabotaggio sulla linea dell’Alta Velocità. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le foto rubate per ricattare Leonardo Maria Del Vecchio. Perquisizioni a Milano; Dossieraggi, perquisizioni dei Ros nell’ambito dell’inchiesta ‘Squadra Fiore’; Violenza a 16 anni: rissa e sangue in centro, passanti impietriti; Operazione Squadra Fiore: smantellato un sistema di dossieraggio illecito su persone e aziende italiane. Hannoun: annullato l’arresto | Perisi (Anterrorismo): Resto ottimista, lo controlliamo da 20 anniHannoun scarcerato dalla Cassazione: il direttore dell'Antiterrorismo è fiducioso che le indagini, durate 20 anni, proseguiranno ... ilsussidiario.net L’ex capo dell’antiterrorismo Usa è finito nel mirino dell’FbiL’agenzia federale sta indagando sull’eventuale diffusione informazioni riservate da parte di Joe Kent, che si è dimesso in segno di protesta contro la guerra in Iran. Joe Kent, che si è dimesso da ... lettera43.it L'Università di Pisa cerca volontari per una indagine etologica sulla percezione dell’arte: basta essere maggiorenni, il test è su appuntamento https://shorturl.at/Gdfua - facebook.com facebook Intercettato 38mila volte e assolto dopo 11 anni. Sul Foglio di oggi l’incredibile storia dell’imprenditore Giulio Muttoni. "A causa dell'indagine ho dovuto chiudere tre mie aziende che davano lavoro a 100 persone", racconta. Nella rete delle 38mila intercettazion x.com