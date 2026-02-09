Bologna | sabotaggio Alta Velocità indagine antiterrorismo per danneggiamenti e interruzione traffico ferroviario

La polizia indaga su un atto di sabotaggio alla linea dell’Alta Velocità di Bologna. Qualcuno ha danneggiato le rotaie e interrotto il traffico ferroviario, causando disagi ai pendolari. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi ci sia dietro e se si tratta di un gesto legato a motivi terroristici. Sul posto sono arrivati gli esperti per analizzare i danni e raccogliere eventuali prove. La situazione resta sotto controllo, mentre si cerca di ripristinare la circolazione il prima possibile.

Bologna è al centro di un’indagine per terrorismo a seguito di un sabotaggio sulla linea dell’Alta Velocità. La Digos ha trasmesso una prima informativa alla Procura felsinea, aprendo un fascicolo contro ignoti per associazione a delinquere di stampo terroristico e attentato alla sicurezza dei trasporti. L’inchiesta si concentra sui cavi tranciati in un nodo ferroviario cruciale, con gli inquirenti che valutano anche la possibile matrice anarchica dell’azione. La giornata di ieri è stata segnata da un grave atto di sabotaggio sulla linea ferroviaria ad alta velocità che serve Bologna, causando ritardi e disagi significativi per migliaia di passeggeri.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Bologna Alta Velocità Sabotaggio ferroviario tra Pesaro e Rimini: Alta Velocità in tilt, ritardi e cancellazioni anche in Puglia. Un incendio doloso ha danneggiato una cabina di manovra vicino a Pesaro, provocando gravi problemi sulla linea ferroviaria Adriatica. Bologna: cavi danneggiati sull'Alta velocità, ipotesi sabotaggio Questa mattina a Bologna, tecnici e forze dell’ordine sono intervenuti su alcune linee ferroviarie dell’Alta velocità. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bologna Alta Velocità Argomenti discussi: Sabotaggio treni, la Procura Bologna pronta ad aprire un fascicolo per terrorismo; Bologna, sabotaggio sull'Alta velocità. Salvini: Atti di terrorismo; Catena di sabotaggi, in tilt l'Alta Velocità: due ordigni a Bologna, uno è esploso. Incendio a Pesaro; Non solo Bologna: 3 danneggiamenti sulle linee ferroviarie. Salvini: Un attentato. Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasportiSabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato trasporti. rtl.it Bologna, sabotaggio all'Alta velocità. Analisi sull'ordigno inesploso: «Pista anarchica legata ai Giochi o contro il governo»Inchiesta del procuratore Guido, l'ipotesi della stessa mano anche per Pesaro. Al vaglio le telecamere, si cercano impronte e non si esclude l'atto eversivo ... corrieredibologna.corriere.it Dopo il recente disastro di Adamuz, in cui sono morte 46 persone, la Spagna si interroga sulla sicurezza ferroviaria. Dal 2019 gli incidenti sono in crescita, complice l’incremento del traffico dopo la liberalizzazione dell’alta velocità #SkyInsider facebook Sabotaggio dei #treni dell’Alta velocità a #Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.