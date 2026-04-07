Fine pena mai di Veronica Barbato

La mostra “Fine pena mai” di Veronica Barbato, curata da Vittoria Fragapane e realizzata in collaborazione con Artphilein Foundation, espone un progetto fotografico che si concentra sui familiari e le persone vicine a chi vive in carcere. Le immagini cercano di rappresentare le storie di coloro che sono legati ai detenuti, offrendo uno sguardo sui loro volti e sulle loro vite, spesso invisibili rispetto alla realtà carceraria.

FINE PENA MAI di Veronica Barbatoa cura di Vittoria Fragapanein collaborazione con Artphilein FoundationLa mostra presenta il progetto fotografico di Veronica Barbato, che dà voce a “gli altri condannati": i familiari e gli affetti di chi vive la detenzione. Madri, padri, figli, mogli, compagni che, pur senza colpa, scontano ogni giorno una pena invisibile, fatta di assenze, solitudini, stigma sociale. Con immagini intese e testi lirici, Barbato racconta l'impatto silenzioso del carcere su chi resta fuori dalle mura, offrendo uno sguardo intimo e universale.Ci sono condanne che non lasciano segni sui documenti, ma scavano solchi nelle vite. 🔗 Leggi su Romatoday.it Scintille in Consiglio a Pietrelcina, Scocca: “Per i cittadini sembra un fine pena mai”Tempo di lettura: 3 minuti Il capogruppo di minoranza, Alessio Scocca, interviene a margine del Consiglio comunale di Pietrelcina del 30 marzo, nel... Veronica Ruggeri confessa: il vero motivo della fine con NicolòVeronica Ruggeri, inviata de Le Iene, si confessa a cuore aperto sulla fine della sua storia più celebre e sul nuovo legame che le ha ridato il...