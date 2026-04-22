Incontri visivi festival indipendente all' Ex Mattatoio di Testaccio

Da quattro anni, il festival indipendente Incontri Visivi anima i chiostri e il teatro del Villaggio Globale, situato nell’area dell’Ex Mattatoio di Testaccio a Roma. L’evento si concentra sulle arti visive e si svolge all’interno di uno spazio storico che ospita mostre e incontri. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico, offrendo un’occasione di confronto e scoperta nel cuore della città.