Cammini tra le pagine proseguono nelle scuole i corsi di lettura ad alta voce

In Abruzzo, continuano i corsi di lettura ad alta voce rivolti ai bambini, organizzati nell’ambito del progetto “Cammini tra le pagine” e sostenuti dal Centro per il libro e la lettura. L’iniziativa è curata dall’associazione “Domenico” e si svolge nelle scuole della regione con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dei libri.

Le attività del laboratorio di “Libri e legami”, rivolta a genitori-lettori di bambini da 0 a 6 anni, nei giorni 6, 13, 20 e 27 marzo, dalle ore 17.00 alle 19.30, coinvolgerà anche il consultorio familiare diocesano Ets di Ortona. Invece l'attività “Voci solidali”, che ha come obiettivo l’acquisizione di competenze per una lettura efficace, empatica e coinvolgente nella fascia d’età 0-6 anni, ha preso già il via all'istituto comprensivo “F. Masci” di Francavilla al Mare ed è rivolta a operatori e volontari di biblioteche, consultori, librerie e strutture aperte ai nuclei familiari. Proseguirà nei giorni 10, 17 e 24 marzo, dalle ore 16. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

