incinta di due gemelli e picchiata chiesto il processo per un 49enne

Un uomo di 49 anni è stato rinviato a giudizio dopo aver aggredito una donna incinta di due gemelli, prendendola a calci e minacciandola per diversi mesi. Durante la gravidanza, l’ha colpita ripetutamente, causando lesioni che hanno richiesto un ricovero in ospedale. L’episodio ha portato alla richiesta di processo nei confronti dell’uomo, che dovrà rispondere delle accuse di violenza e maltrattamenti.

Presa a calci anche mentre era incinta, minacciata e aggredita per mesi, fino a finire in ospedale con delle lesioni durante una gravidanza gemellare. È da queste accuse che parte la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Rimini nei confronti di un uomo di 49 anni residente nel Lazio, accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della compagna, una donna di 36 anni residente in Valconca. Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiuso le indagini e ha chiesto il processo. Il giudice ha fissato l’udienza preliminare per il 2 luglio prossimo. L’indagato è difeso dall’avvocato Emanuele Urbani del foro di Tivoli. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la relazione tra i due sarebbe stata segnata da una spirale di violenza crescente tra marzo e ottobre dell’anno scorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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LA NASCITA DEI GEMELLI, IL MIO PARTO - parte 1

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